Hun følte sig stærk og modig. Seks måneder inde i sin graviditet og på tour med sit nye album. Nu stod hun foran et øldrikkende publikum på et indelukket og tætpakket spillested i Køge og skulle performe, mens svedeture og rygsmerter pressede sig på. Maria Apetri, med kunstneraliasset Fallulah, havde set det at stille sig frem på en scene med sin store mave som et stærkt statement. Men det så en mandlig tilskuer helt anderledes på.