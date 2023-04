Hvad kan det gøre ved en 13-årig, hvis hun konstant mindes om, at verden er i krise, og at den går under, når hun bliver 18? Giver det hende lyst til at blive ingeniør og redde verden med nye opfindelser? Eller blive politisk aktiv og lave reformer? Næppe, mener forfatter Kristian Leth, der er aktuel med ”Fremtiden er der også i morgen”