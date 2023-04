Kirsten Olesen kan ikke fortælle sjove historier fra gamle dage, for folk vil sige: »Whaat? Skete det?«

Rester af blod farver spidserne på Kirsten Olesens hvide hår. Hun lader en plasticmappe lande tungt på bordet foran sig.

»Der er dage, hvor man vågner kl. halv tre om natten og tager sit hæfte frem og begynder at kigge og ruge.«

Den 73-årige skuespiller står foran sin sidste rolle på Det Kongelige Teater. Et teater, som hun havde været fastansat på i 43 år, da hun tidligere på året fik beskeden om, at hun var fyret. At denne sæson ville være den sidste. Man havde ikke flere roller at tilbyde hende, lød begrundelsen.