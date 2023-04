Efter et års arbejde har Nordisk Tænketank for Tech og Demokrati for nylig udgivet 11 anbefalinger til, hvordan de nordiske regeringer tackler de problemer, som teknologiens giganter har skabt i samfundet.

Bag ét af de råd gemmer sig et varsel om, at Big Tech har en hemmelighed, som kan ødelægge samfundet.

Så ... hvorfor er der ikke bare nogen, der afslører den?