Styrketræning, yoga, kulturrejser og gode måltider holder ham i live

En stilling, han selv beskrev som en drømmestilling i spændingsfeltet mellem det økonomisk/styringsmæssige og det kunstnerisk/kreative.

Han fik anerkendelse for at få teaterets økonomi på ret kurs, blandt andet med hjælp fra flere fyringsrunder. Men efter seks år på posten blev han selv fyret, da teaterets bestyrelse ville have en mere kunstnerisk profil i spidsen.

Forskellige tider kræver forskellige kompetencer, særligt på ledelsesniveau, sagde teaterets formand, Stine Bosse.

»Det blev min opgave at få tingene til at hænge sammen i svære tider. Vi fik arbejdet os ud af krisen, og teatret kan se lyst på fremtiden,« sagde Erik Jacobsen i forbindelse med sin fratræden.