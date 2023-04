Det første, jeg registrerer, da jeg nærmer mig Kulturhuset med tilhørende kunstmuseum i Randers, er, at bygningen er indhyllet i krydsfinerplader. Jeg havde selvfølgelig rent glemt, at konstruktionen er under en omfattende renovering, men jeg burde kende vejen til Randers Kunstmuseum, og det lykkedes mig da også at finde den provisoriske indgang i husets