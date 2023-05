»Jeg betalte en rigtig lejemorder for at prøve at dræbe mig.«

»Den sidste, der fjerner hånden fra jetflyet, vinder det!«

Det er titlerne på nogle af de videoer, som har gjort amerikanske Jimmy Donaldson – bedre kendt som Mr Beast – til verdens mest sete og højest betalte Youtube-stjerne.

Det her er historien om, hvordan en ung mand droppede ud af college og endte med at tjene millioner inden sin 25-års fødselsdag. Det er historien om at drømme stort.