Hvad sker der indeni hovedet på én med adhd? Hvordan påvirker adhd hukommelsen? Hvordan kan det være, at man kan blive mødt med undren, hvis man som kvinde fortæller, at man er diagnosticeret med adhd?



Det prøver den 26-årige Birgitte Alexandersen, der selv er diagnosticeret med adhd, at give svar på i korte videoer – både med alvor og humor – på Instagram og Tiktok. Hun er en del af et »adhd-miljø« på sociale medier, som Børnetelefonen og eksperter tidligere har kritiseret over for Jyllands-Posten. Kritikken går på, at videoerne giver anledning til selvdiagnosticering, fordi de sygeliggør det almenmenneskelige.