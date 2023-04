Kunstneren er født Guðmundur Guðmundsson på Island, men kendt under det langt mere mundrette kunstnernavn Erró. Allerede tidligt i sin karriere slog han sig ned i Paris, som dengang sidst i 1950’erne stadig var at betragte som en væsentlig metropol på den internationale kunstscene. Senere i sit lange liv besøgte han New York, og efterfølgende