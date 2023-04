01/04/2023 KL. 15:40

»Med ”Please Please Me” redefinerede The Beatles, hvad man kunne med rock, pop og blues«

I musikhistorien er der et før og et efter, The Beatles' første plade, ”Please Please Me”, ramte gaden. Men selv om hits som ”Twist and Shout” og ”I Saw Her Standing There” findes på albummet, står Beatles-debuten i skyggen af bandets senere præstationer. Tre forskellige personer med tre forskellige tilgange til The Beatles forklarer, hvad pladen har betydet for eftertiden.