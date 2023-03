Quentin Tarantino har været indblandet i en række kontroverser igennem sin trediveårige karriere. Fra sit samarbejde med den voldtægtsdømte filmproducent Harvey Weinstein, til voldsomt sprogbrug i filmene og til den helt absurde mængde vold, der bliver brugt i filmene – kontroverser har der været nok af, men prestigen er ikke blevet mindre af den grund, mener Katrine Sommer Boysen.

Som et dogme har Tarantino flere gange udtalt, at han - for ikke at blive en gammel mand, der bare gentager sig selv - kun vil lave ti film. Han vil efterlade folk med ønsket om mere. Mange regner derfor hans næste film for at blive den sidste.

Flere internationale filmmedier mener at vide, at Tarantinos måske sidste film kommer til at handle om en kvindelig filmanmelder, skriver Ritzau.

Quentin Tarantino har ingen formel filmuddannelse og droppede ud af gymnasiet som 15-årig, skriver Businessinsider. Katrine Sommer Boysen beskriver Tarantino som en filmnørd, som har fået sin uddannelse ved at se kilometervis af film.

Tarantino er gift med den israelske sanger og skuespiller Daniella Pick. Sammen har de to børn.

Quentin Tarantino,

filminstruktør,

Californien