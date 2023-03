Både Baby i musical og fødselsterapeut

For den 27. februar blev hun officielt certificeret fødselsterapeut - også kaldet en doula.

Jobbet går ud på at støtte og hjælpe den fødende, så jordmoderen nemmere kan guide den fødende gennem fødslen.

»Jeg vil gerne lave noget terapeutisk arbejde, når jeg har pause mellem mine job som skuespiller,« fortæller Mathilde Norholt, som også har taget en uddannelse som coach hos Sofia Manning i 2022.

Mathilde Norholt vil indtil videre bruge uddannelsen til at holde foredrag om fødselsforberedelse og til at lave fødselsforberedelse og have efterfødselssamtaler med klienter.

»Jeg kommer ikke til at være med til en fødsel til at starte med på grund af mit arbejde som skuespiller, og fordi jeg er singlemor,« fortæller hun, som har datteren Polly på fem år.