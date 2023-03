Forestil dig at stå i den afgørende situation i en stor finale – VM i film. Du er favorit, men alt kan ske. Endeligt, som i slowmotion, markerer dommeren med et riv i kuverten, at den er inde. Du har vundet. Det mest eftertragtede trofæ i verden er i hus. Og så må du ikke juble.

»Ja, det var en spøjs situation,« siger animator Brian Leif Hansen med høj, glad latter, der ruller ind over skærmen på en Teams-forbindelse fra Oregon på den amerikanske vestkyst.