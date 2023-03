Derfor måtte det restaureres, og maleriet ”Den foruroligende ælling” var ikke at se på nogen af Museum Jorns vægge i næsten et halvt år.

I fraværsperioden arbejdede kunstkonservatorer med at gennemgå værket med mikroskop og restaurere det stykke for stykke. Det lykkedes at fjerne så meget af skaderne, at ”det ikke er et sminket lig eller et stærkt restaureret billede, vi har fået tilbage”.

Det fortalte museumsdirektør Jacob Thage til Midtjyllands Avis i oktober 2022. Da værket kom op at hænge igen, var det bag glas for at beskytte mod ny hærværk.

Beløbet på næsten 1,9 millioner dækker over det arbejde, der ligger bag restaureringen, samt en vurderet værdiforringelse af værket som følge af hærværket. Det præcise beløb er 1.889.350 kroner.

Ibi-Pippi Orup Hedegaard kan inden for to uger anke dommen til landsretten.