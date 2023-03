13/03/2023 KL. 12:35

Provokunstner skal i fængsel i halvandet år for hærværk mod Asger Jorn-maleri

I retten erkendte hun skader for 1,9 mio. kr. på et Asger Jorn-værk og tog ansvar for den milliondyre erstatning. Nu skal provokunstneren Ibi-Pippi Orup Hedegaard også afsone fængsel for sit hærværk. Den dom vil hun anke.