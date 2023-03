Gnags-guitaristen Per Christian Frost er død.

Det oplyser hans familie på Facebook.

- Det er med et tungt hjerte, at jeg må meddele, at Per Frost, vores elskede mand, far og farfar er gået bort, skriver sønnen Carl i et opslag.

Per Christian Frost blev 68 år.

Sammen med frontfigur Peter A.G. Nielsen var Per Christian Frost det sidste originale medlem af Gnags, som han spillede med siden 1974.