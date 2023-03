Juryen skriver blandt andet:

»Fotografen formår at komme ind i det her miljø og fortælle en fin historie med mange gode enkeltbilleder. Det er en poetisk serie, som er visuelt meget fin og smukt fotograferet. Mellem linjerne fortæller den noget om børnesindet og børnelivet, som man fanger på det ubevidste plan. Man får at vide, at det her er børn, der har det svært, men man fornemmer virkelig, hvordan det føles, og hvad det gør for børnene at blive sluppet fri og feste. Glæden! Der er stor værdighed og respekt i billederne, hvor børnenes sygdom ikke bruges til at udstille dem eller skabe medynk. I stedet er der lagt masser af kærlighed ind i billederne, og man kan virkelig mærke en nerve i hele serien.«

Årets reportagefoto, Udland

Vinder: Mads Nissen, Politiken

For serien ”Talibans narkohospitaler” fra et fængsel for narkomaner i Kabul, Afghanistan.