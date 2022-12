De her børn græder ikke. De er noget helt særligt

Noah er 8 år gammel. Han har den sjældne sygdom Crouzon Syndrom – en medfødt sygdom, som betyder, at knoglerne i kraniet ikke kan udvide sig, i takt med at hjernen vokser. Derfor skal han fremover opereres i hovedet for at gøre plads til hjernen. Det er operationer, der hver gang ændrer hans udseende betydeligt.

»Det er hårdt at sende sin søn afsted til operation, og opleve at få en helt anden dreng tilbage. Mens han ligger der og i den grad har brug for sine forældre, skal man samtidigt vænne sig til et forandret udsende,« siger hans mor Tine Jochumsen.

Det er også derfor, hans syn er dårligt. Og grunden til, at han ikke bryder sig om at færdes nye steder, han ikke før har været. Han har svært ved at have et overblik, og vide hvad der foregår omkring ham. Men da en af de andre jævnaldrende drenge klatrer op på en jordbunke, følger han efter lidt betænkningstid efter. Det er en sejr ikke at være nødt til at afbryde legen.

Det er tydeligt, at han ikke føler sig på sikker grund. Alligevel er det ham, der lægger armen rundt om den anden dreng, da den anden dreng skal ned igen. Og med lidt hjælp fra sin far, kommer han også selv sikkert ned igen.

»Han rummer alle andre så meget. Og er enormt omsorgsfuld over for alle han møder,« fortæller hans far Micheal.

»Jeg tror, at det er, fordi han gerne selv vil rummes af andre.«

Plads til alle

SMILFonden er en organisation, der forsøger at samle de familier op, som har børn med diagnoser så særlige og sjældne, at der ikke findes store patientgrupper for dem, som Kræftens Bekæmpelse eller Muskelsvindsfonden.

Derfor har børnene sjældent den samme sygdom. Alligevel har familierne mange ligheder. De mødes og snakker for eksempel om manglende forståelse fra omgivelserne. Og hvilke udfordringer og bekymringer der følger med have et alvorligt sygt barn. De kan tale om dårlig samvittighed over for de andre søskende og årelange ventetider på nødvendige hjælpemidler fra kommunen.

Efter en vandkamp med spandevis af vandballoner med deltagelse af både børn og voksne, trækker flere af de voksne sig lidt tilbage. I hvert fald de forældre som ikke står med et barn, der har brug for dem for et kort øjeblik.

Med udsigt til børnenes fortsatte leg samler de sig i små grupper om haveborde. Man fornemmer roen og lettelsen, så snart de begynder at snakke sammen. Der behøver ikke blive sagt meget imellem dem. Man er ikke i tvivl om, at der over den kop kaffe opstår små øjeblikke, hvor disse forældre kan græde og grine sammen.

Daniel Sennek, far til Josefine, beskriver det som en overraskende, men den fedeste fornemmelse at være med blandt de andre forældre.

»Vi kender ikke nogen af de her mennesker, men fra første sekund kan man rumme hinanden på en måde, som ingen andre kan. Vi er i helt samme båd, selvom sygdommen er forskellige.«

»Der er en ensomhed i det at have et sygt barn, som vi kan dele.«

Flere forældre fortæller om samme oplevelse. Når venner og familie omkring dem ikke forstår, hvad det er for en virkelighed, de er i, og hvorfor nogle ting er uoverskuelige eller endda umulige i hverdagen. Det er de tanker, forældrene får delt med hinanden på campen.

»Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle forvente, da jeg ankom. Men her er fuld forståelse for, at man deltager på de vilkår man kan,« siger Daniel.

Lille i en stor verden

Josefine Sennek Larsen er på mange måder lille i en stor verden. Det ikke kun pga. hendes størrelse. For selvom verden omkring hende er stor, virker hendes egen verden endnu større. Fantasien stråler ud gennem hendes øjne, gennem brillerne og ud blandt alle hendes fantasidyr. De løber om benene på hende på vej mod stranden, fortæller hun med store bevægelser.