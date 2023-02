»Det her er ikke et bump på vejen, men at blive skudt helt ud af sit eget, kendte univers. Så hvordan skal man lige vende tilbage fra det?«

Da den danske forfatter Niels Frank for et par år siden satte sig ned og skrev på livet løs syv måneder i streg, havde han ingen anelse om, at det ville ende med en bog, som ville sætte skub i en debat og ændre hans forfatterskab for altid.