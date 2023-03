13/03/2023 KL. 10:31

»Jeg ville så gerne være en pige. Det føltes rigtigt dengang«

Lægerne er blevet mere tilbageholdende med at udskrive hormonbehandling til et stigende antal af unge, der henvender sig, fordi de ønsker at skifte køn. Det kommer unge som Bastian Grønne Sand til gode, men efterlader andre som Max Storm Hansen i frustration.