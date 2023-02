Filmfolk kæmper på ny for at vise dokumentar om Sara Omar

Men byretten slog i februar fast, at de to mænd forbydes at offentliggøre eller viderebringe de optagelser af Sara Omar, mod at hun senest den 7. marts 2022 stillede en sikkerhed på 250.000 kroner.

De to mænd valgte at kære afgørelsen, og nu tages sagen op i landsretten, efter at filmfolkene kærede forbuddet.

Der træffes afgørelse i sagen 9. marts.