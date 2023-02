DR dropper udskældt afstemningsapp inden børnenes MGP

Når seere skal afgive deres stemme i forbindelse med børnenes MGP den kommende lørdag, skal det ske via sms.

Det skyldes, at der under Dansk Melodi Grand Prix i weekenden opstod problemer med den app, som typisk bruges under afstemningen.

Det oplyser DR i en pressemeddelelse onsdag.

Problemer betød, at tiden trak ud, da vinderen skulle offentliggøres.