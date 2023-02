Silas Holst gjorde hele Danmark vild med dans

Et fordelagtigt ydre, gode danseben samt en grasserende arbejdsenergi har bragt danseren, skuespilleren og performeren Silas Holst længere end de fleste.

At han nu runder de 40 år virker næsten naturstridigt. For han har meget længe været her, der og alle vegne.

Silas Holst fik sit store folkelige gennembrud i det populære TV 2-program ”Vild med dans” fra 2008. Her skulle han som en af de professionelle dansere lære amatører at begå sig bedre på dansegulvet.