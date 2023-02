Musicalen ”Miss Saigon” er først og fremmest en kærlighedshistorie, der udspiller sig mellem den vietnamesiske barpige Kim og den amerikanske soldat Chris. Få dage før Vietnamkrigens afslutning i 1975 mødes de på den natklub, Kim arbejder på i Saigon, og bliver stormende – og umuligt – forelskede.

Da krigen slutter, må Chris flygte til USA, uvidende om at Kim i mellemtiden er blevet gravid med deres fælles barn. Da hun opsøger ham tre år senere, er han blevet gift med en ny kvinde, og hun ender med at overgive sønnen til dem i håbet om, at han må få et bedre liv i USA.