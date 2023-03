Det var et musikalsk benspænd af de større, da ”X Factor” denne fredag aften havde valgt at lade det overordnede tema for deltagernes sangvalg være det noget fortolkningsmodne ”suppe, steg og is”.

Der var med andre ord lagt i ovnen til dansktop-galore og Giro 413-hyldest, uden at det nogensinde stod helt klart, hvorfor præcis