Roger Waters tager på de sociale medier afstand fra det, han kalder »fuldstændig urigtige kommentarer« og tilføjer, at han søger juridisk bistand.

Han forlod Pink Floyd i 1985 og lå efterfølgende i en årelang konflikt med David Gilmour om, hvorvidt bandet kunne fortsætte uden Waters. Dertil kommer, at Pink Floyd blev gendannet sidste år alene for at indspille et nummer til støtte for Ukraine.

Sidste år blev to koncerter, som Roger Waters skulle have givet i Polen, aflyst, og bystyret i Krakow erklærede ham ”persona non grata” pga. hans udtalelser om krigen i Ukraine. En beslutning, som Waters i sit interview med Berliner Zeitung kalder et udtryk for »russofobi«.