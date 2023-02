Vi er alle bekendt med de irriterende selfies, der bekræfter amatørfotografens behov for at sætte sig selv i centrum på sociale medier som eksempelvis Instagram. Der er ofte ikke megen humor at hente i de flatterende selvportrætter, og man kan ofte spørge sig selv, om disse posteringer er foretaget i fuld alvor. Det er de jo sikkert. Især da ikke hvis de er lavet af Cindy Sherman.