11-dobbelt Robert-vinder: Jeg er virkelig rørt

- Det er fint at få priser. Men det er mere anerkendelsen. Det siger også noget om vores branche. De har ikke nogen problemer med at anerkende en ukendt iransk amatørskuespiller som birolle for eksempel. Det er fantastisk, siger Ali Abbasi.

Arash Ashtiani fik prisen for Årets Mandlige Birolle I En Film, mens at Zar Amir Ebrahimi blev kåret Årets Kvindelige Hovedrolle I En Film.

Selv fik Ali Abbasi prisen som Årets Instruktør.

”Holy Spider” er baseret på en virkelig historie om en kvindelig journalist, der efterforsker en seriemorder, som dræber kvindelige sexarbejdere, i den hellige iranske by Mashhad.