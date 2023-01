Da Asger Jorn-kunstværket ”Den foruroligende ælling” blev udsat for hærværk i april sidste år, fik det skader for knap to millioner kroner.

Mere præcist 1.889.350 kroner.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Midt- og Vestjyllands Politi.

En 45-årig kvinde er sigtet i sagen. Hun er sigtet for hærværk af betydeligt omfang ved at have beskadiget og delvist ødelagt maleriet. Anklagemyndigheden forventer, at sagen kan føres som en tilståelsessag.