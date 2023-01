26/01/2023 KL. 09:00

TV 2 mangler folk til at stoppe misbrug af koder

Det kræver et stort analysearbejde for TV 2 Play at afgøre, om vilkårene brydes uforsætligt eller systematisk, hver gang en abonnent videredeler sit password. Men tjenesten vil nu gøre mere for at håndhæve reglerne.