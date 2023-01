Næsten 45.000 unge skal have mulighed for at deltage i det danske kulturliv ved at se koncerter, teaterforestillinger eller gå på museum. Det er målet for det kulturpas, som regeringspartierne præsenterede i det nye regeringsgrundlag i slutningen af 2022.

»Regeringen ønsker et kulturliv, som alle danskere er en del af. Både