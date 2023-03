Det er den ene side af ham. Der er også en anden.

Den kalder han »det farlige sted«.

I december 2020 blev Søren Andersen ringet op af en »venlig herre« fra Østjyllands Politi. Denne bad Søren Andersen møde op på sin bopæl og oplyste ham om, at politiet havde en ransagningskendelse. Søren Andersen blev forskrækket, men alvoren gled en anelse over hovedet på ham. Søren Andersen havde et personalemøde, som skulle overstås, før han kunne gå nogen steder, mente han. Politiet beordrede ham til at forlade sit job. Da han kom hjem, holdt to civilklædte betjente foran hans hjem. De sigtede ham efter straffelovens paragraf 119, som omhandler trusler og chikane mod offentligt ansatte. De ransagede hans hus.