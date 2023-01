Jeg har ofte overvejet årsagen til, at glaskunstnere har en tendens til at få glas til at fremstå som noget andet end netop glas. Samtidig er jeg fuldt bevidst om, at ethvert skulpturelt eller kunstnerisk element, der er forbundet med et råprodukts særpræg, kan materialiseres frit.

Man er dog aldrig i tvivl om glassets blivende karakteregenskaber i udstillingen ”In the Making”, som nu kan ses på Glasmuseet i Ebeltoft, og som viser 10 kunstnere, der alle er blevet begavet med legater fra glaskunstneren Finn Lynggards Fond. Netop Finn Lynggaard (1930-2011) var en af hovedkræfterne bag etableringen af Glasmuseet, der åbnede i 1986.