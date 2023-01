Omstridt russisk juryformand trækker sig fra børnebogspris

Russiske Anastasia Arkhipova kommer alligevel ikke til at stå i spidsen for den jury, der næste gang skal uddele den prestigefyldte børnebogspris H.C. Andersen-prisen.

Arkhipova har valgt at træde tilbage fra posten. Det oplyser Det Internationale Råd for Bøger for Unge (Ibby) tirsdag.

Det sker efter en konflikt angående russerens formandskab. En konflikt, der for nylig fik dronning Margrethe til at trække sig som protektor for prisen.