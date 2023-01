Britisk anmelder kalder prins Harrys bog en trist fortælling

Inden den er udkommet, er der kommet flere passager frem. Blandt andet skulle prins Harry ifølge bogen have skudt 25 mennesker, da han var soldat i Afghanistan.

Den 38-årige prins Harry beskylder også sin bror - kronprins William - for at have angrebet ham i forbindelse med en kontrovers om Harrys hustru, hertuginde Meghan.

Hos The Guardian skriver anmelder Charlotte Higgins, at bogen på skift er ”frustrerende” og ”underligt overbevisende” samt ”absurd”, men også at den fremkalder ”medfølelse”.

- Den logiske konsekvens af det standpunkt, han nu indtager, ville være personlig republikanisme, men det er selvsagt ikke den vej, han går.

- ”Mit problem”, skriver Harry, ”har aldrig været med monarkiet som koncept”. Hvad prinsen dog viser - med vilje eller ej - er, at monarkiet gør os alle til grin, skriver Higgins, som ikke giver bogen karakterer.