18/03/2023 KL. 06:10

For abonnenter

Satirepodcasten "r8dio" går live i sensommeren

Hvad der begyndte som en satirisk podcast, har nu så småt transformeret sig til taleradioen "r8dio". Her skal man helst tage nogle chancer, siger Brian Lykke og Kasper Nielsen, for chancer bliver der taget for få af i branchen, og det går ud over det gode indhold. Til sommer gambler de endnu en gang, når de tager "r8dio" med på scenen.