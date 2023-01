I en sauna tæt ved havet sidder Hans Aaby.

Han er 57 år gammel, hvid, heteroseksuel, mand og far til tre drenge.

Da han stadig datede, tog han nogle gange kvinderne med herud til vandet på de sene vinteraftener, så de var helt alene. Det gik ofte formidabelt.

Når han guidede dem i at svømme i det iskolde hav, gav det et fint »feminint-maskulint spil«, som Hans Aaby er bange for, at en af tidens største debatter er ved at ødelægge.