Ifølge The Guardian opfordrede pave Frans deltagerne til at bruge de sociale medier til »at avancere og kommunikere«, men advarede dem om farerne – heriblandt porno.

»Djævlen indtræder derfra. Kære brødre, vær opmærksom på dette. Det rene hjerte, som modtager Jesus hver dag, kan ikke modtage denne pornografiske information,« sagde han og rådede deltagere til at »slette det fra ens telefon, så fristelsen ikke er i hånden«.

På trods af at paven har 64,3 mio. følgere på Twitter, sagde den 85-årige pave ved samme lejlighed, at han ikke selv brugte sociale medier, fordi han »var kommet for sent«. I stedet administrerer et hold hans konti på de sociale medier.