Politisk ordfører raser over Ekstra Bladets forsidebrøler: »Det må aldrig være en gratis omgang at lave fejl i den størrelsesorden«

Det er bestemt ikke hver dag, at Ekstra Bladet ser sig nødsaget til at bringe en rettelse på forsiden af avisen. Faktisk mindes ansvarshavende chefredaktør Knud Brix ikke at have slået en berigtigelse så stort op, siden han afløste Henrik Qvortrup på posten for et halvt år siden.

»Men jeg er slet ikke i tvivl om, at det er det rigtige at gøre i denne situation. For der går selvfølgelig ikke noget af os ved at sige undskyld,« forklarer Knud Brix, som tirsdag proklamerede, at Ekstra Bladet agter at dementere sin egen tophistorie på den mest fremtrædende placering.