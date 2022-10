Adidas dropper samarbejde med Kanye West efter hadefuld tale

I sommeren 2020 kaldte han blandt andet Kim Kardashians mor, Kris Jenner, for ”Kris Jong-Un” som parallel til Nordkoreas egenrådige leder, Kim Jong-un.

Han skrev også, at familien havde forsøgt at få læger til at hjælpe ham, og at han havde forsøgt at blive skilt fra Kim Kardashian.

Siden forsvarede Kim Kardashian sin daværende mand i et længere Instagram-opslag, hvor hun understregede, at han er bipolar.

Kanye West har tidligere fortalt, at han fik stillet diagnosen i 2017.

Adidas oplyser, at det brat afbrudte samarbejde ventes at koste dem omkring 250 millioner euro i årlig nettoindtjening.