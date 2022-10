Freddie Mercury bliver vakt til live på ny Queen-udgivelse

Freddie Mercury døde i 1991, 45 år gammel.

Ikke desto mindre kan Queen-fans nu høre hans stemme til helt nye toner på sangen ”Face It Alone”. Den blev indspillet i 1988 i forbindelse med arbejdet på albummet ”The Miracle”, hvor bandet stod tilbage med et overskud af sange. Først nu har resten af verden fået lov at lytte med.