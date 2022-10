Kanye West har indgået aftale om køb af socialt medie

Nu skal han i stedet bruge sine kræfter på at lave et socialt medie, hvor det er umuligt at blive smidt ud, skriver de nuværende ejere videre i meddelelsen.

- En verden, hvor konservative meninger bliver betragtet som kontroversielle, må vi sikre os, at vi har retten til at udtrykke os frit, siger Ye i pressemeddelelsen.

Parler er et socialt medie, der flere gange har modtaget kritik, og også en gang har været presset offline af Google, Apple og Amazon.

Parler er blandt andet kendt for at være tilflugtssted for mange tilhængere af Donald Trump, hvis deres konti på Twitter eller Facebook er blevet lukket for voldeligt eller hadefuldt indhold.