The Beatles' første single var tæt på ikke at blive udgivet

Bandet mente, at ”How Do You Do It?” ikke var repræsentativ for det, The Beatles lavede, og at de kunne gøre det bedre. Et modigt træk, taget i betragtning at de på det tidspunkt var blevet afvist af stort set alle pladeselskaber i Storbritannien.

George Martin var tilsyneladende enig og besluttede sig for at bakke op om bandets beslutning.

Ifølge biografen Mark Lewisohn var det faktisk musikforlæggeren Dick James, der traf den endelige beslutning om at skrotte ”How Do You Do It?” og i stedet udgive ”Love Me Do”.

Senere samme måned kunne The Beatles høre sig selv på BBC Radio for første gang. Det blev startskuddet til Beatlemania, og her 60 år senere spilles den legendariske single fortsat i radioen.