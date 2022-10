Da Lone Laursen en tidlig tirsdag morgen satte sig til rette i flysædet i den bagerste del af det store Continental Airlines-fly i London, var der flere ting at fryde sig over.

Den 29-årige dansker var spændt; netop færdiguddannet biolog og på vej ud for at redde regnskoven i Honduras. Intet mindre.

Personligt havde biologien også netop spillet hende et puds. To uger før flyafgangen opdagede hun, at hun var gravid. Et projekt, som hun sammen med sin mand, Bruno Mølgaard Geertsen, havde arbejdet på i længere tid og faktisk også nået at opgive igen.