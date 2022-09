Filmen Holy Spider er indstillet som dansk oscarkandidat

Meget tidligt i filmen kender man morderens identitet. Morderen søger anerkendelse for sine gerninger og mener selv, at han renser gaden for syndige kvinder.

- ”Holy Spider” vidner om en instruktør med en stærk kunstnerisk ambition, som formår at fortælle en vigtig historie om misogyni, mens han samtidig holder publikum fanget i spænding, siger Claus Ladegaard, der er formand for oscarkomitéen og direktør i Det Danske Filminstitut, om filmen.

Under filmfestivalen i Cannes i maj vandt filmen prisen bedste kvindelige skuespiller. Det blev siden kritiseret af Irans filmforbund for at være en politisk motiveret beslutning.