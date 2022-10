21/10/2022 KL. 06:50

»Det handler i højere grad om magtmisbrug, end det handler om sex«

Camilla Søe (V) og Maria Gudme (S) var blandt initiativtagerne til opråbet “Én blandt os“, der slog fast, at sexisme er en del af kulturen i dansk politik. Opråbet fik beskyldningerne til at hagle ned over dem, og toppolitikere til at forlade deres poster. Meget har ændret sig siden 2020, så hvorfor diskuterer vi stadig MeToo?