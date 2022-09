New Yorks måske mest kendte musical stopper efter 13.952 shows

New Yorks berømte teatergade Broadway tager om knap et halvt år afsked med en af dens mest kendte musicals, ”The Phantom of the Opera”.

Det skriver avisen The New York Times.

”The Phantom of the Opera” er den musical, der har spillet i længst tid på Broadway. Den når at runde et 35 års jubilæum og ikke mindre end 13.952 forestillinger, inden tæppet går sidste gang 18. februar næste år.