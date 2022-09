- Det var mig, der filmatiserede ”Barbara”, Jørgen-Frantz Jacobsens eneste skønlitterære roman. Troede man.

- Nu hvor det viser sig, at der åbenbart er et værk mere, er det nærliggende, at det også er mig, der skal tage mig af det, siger han til avisen.

Det var i slutningen af 1990’erne, at Malmros på Færøerne instruerede filmen ”Barbara” ud fra Jørgen-Frantz Jacobsens kærlighedsroman af samme navn.

Under arbejdet stødte Nils Malmros på et par sætninger i en bog, som indikerede, at der fandtes et glemt manuskript af den færøske forfatter.