Gyldendals chef var på vej til at afsløre en vigtig nyhed, da hans eget fald kom ham i forkøbet

Hvis Morten Hesseldahl havde set sin egen fyring komme, så skjulte Gyldendals adm. direktør det ualmindelig godt.

For få uger siden tilkendegav direktøren i et sommerinterview med Mediawatch, at ingen af hans arbejdsdage i det første halvår var »specielt hårde« at komme igennem. Samtidig undrede han sig højlydt over, at et dagblad skrev en kritisk vinklet artikel om Danmarks største forlag, »selv om jeg havde brugt to timer på at fortælle om alle de vidunderlige ting, vi lykkedes med.« Og endelig afslørede manden i hjørnekontoret, at hans vigtigste beslutning i 2022 ville blive udmøntet i efteråret.