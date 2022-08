27/08/2022 KL. 09:00

Anika Barkan vil fjerne hverdagens glasur og åbne folks øjne for ulighed og diskrimination

Aktuelt portræt: Efter Anika Barkan indvirkede i DR's dokumentar "Spies og morgenbolledamerne" og fortalte søsteren Heidis voldsomme livshistorie, har hun haft travlt. Men det er okay. For Anika Barkan lever for at skabe engagement og debat. Også i sit virke som scenekunstner.